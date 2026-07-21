Губернатор раскритиковал работу СГЭУ

По его словам, вуз является опорным для экономики региона, однако в нем отсутствует бюджетный набор. «В 2025—2026 годах полностью отсутствуют бюджетные места на программах бакалавриата и специалитета. Университет фактически превратился в коммерческий проект. […] Отсутствие бюджетных мест отсекает талантливых абитуриентов из семей с невысоким доходом. А наша задача — чтобы хорошее образование получали все по талантам. Экономический блок региона формируется исключительно из студентов, чьи родители могут оплачивать такое обучение. Для регионального опорного вуза это критическая ошибка, ведущая к монополизации элиты по имущественному признаку», — дал оценку Вячеслав Федорищев.