Губернатор раскритиковал работу СГЭУ

На оперативке рассматривались результаты сдачи ЕГЭ и ход приемной кампании в вузы. Губернатор отдельно остановил свое внимание именно на СГЭУ.
По его словам, вуз является опорным для экономики региона, однако в нем отсутствует бюджетный набор. «В 2025—2026 годах полностью отсутствуют бюджетные места на программах бакалавриата и специалитета. Университет фактически превратился в коммерческий проект. […] Отсутствие бюджетных мест отсекает талантливых абитуриентов из семей с невысоким доходом. А наша задача — чтобы хорошее образование получали все по талантам. Экономический блок региона формируется исключительно из студентов, чьи родители могут оплачивать такое обучение. Для регионального опорного вуза это критическая ошибка, ведущая к монополизации элиты по имущественному признаку», — дал оценку Вячеслав Федорищев.
Ориентация на платежеспособных абитуриентов приводит также к снижению среднего балла ЕГЭ, с которым поступают в этот вуз.
Досталось СГЭУ и за формальный подход к трудоустройству выпускников, дефицит мест в общежитиях, «академическую замкнутость» и «проигрыш в междисциплинарности». «Вуз готовит управленцев вчерашнего дня недостаточно интегрируясь с передовыми инженерными школами региона», — резюмировал губернатор.
Он поручил правительству поставить вопрос о возвращении целевого бюджетного набора в СГЭУ под запрос ключевых работодателей, обязать его создать единый центр карьеры с KPI по проценту трудоустроенных выпускников в первые шесть месяцев и включить вопрос обеспечения жильем студентов в программу развития социальной инфраструктуры области.
Также Вячеслав Федорищев обратил внимание, что вуз длительное время работает без ректора: «Давно в университете нет ректора, есть исполняющие обязанности, они меняются». Он поручил подготовить обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова о назначении ректора.