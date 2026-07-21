Ильхам Алиев рассказал о тайной встрече России и Германии в Баку

Как уточнил Алиев, 12 июля в столицу Азербайджана прибыли делегаты из Германии. Они оставались в стране до 14 июля. В тот же день, 12 июля, рейсом из Москвы прилетели бывший премьер-министр России Виктор Зубков и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. «Один из них покинул Азербайджан 13 июля, второй — 14 июля», — отметил Алиев, не назвав имена германских участников.