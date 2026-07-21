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Ильхам Алиев рассказал о тайной встрече России и Германии в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в середине июля в Баку прошла встреча представителей России и Германии, о которой его правительство не знало. Об этом он рассказал в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как уточнил Алиев, 12 июля в столицу Азербайджана прибыли делегаты из Германии. Они оставались в стране до 14 июля. В тот же день, 12 июля, рейсом из Москвы прилетели бывший премьер-министр России Виктор Зубков и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. «Один из них покинул Азербайджан 13 июля, второй — 14 июля», — отметил Алиев, не назвав имена германских участников.

Президент подчеркнул, что официальный Баку не располагал данными о переговорах, информацию не предоставили ни с российской, ни с немецкой стороны. Территорию государства задействовали для организации этой встречи, не поставив в известность правительство. Алиев заявил, что ему неизвестны детали произошедшего — представители Азербайджана в переговорах не участвовали.

«Однако данные о перелетах позволяют мне сделать вывод, что в Баку состоялась тайная встреча», — подчеркнул президент.

При этом Алиев добавил, что если такие контакты помогут завершить войну между Россией и Украиной, то Азербайджан может только поддержать эти усилия. «Наша цель — чтобы этот конфликт завершился как можно скорее и чтобы в регионе вновь воцарился мир», — резюмировал он.

Напомним Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Берлин с официальным визитом. Темы предстоящих его переговоров не раскрываются.