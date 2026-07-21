СМИ: йеменские хуситы предостерегают суда от захода в порты Саудовской Аравии

Портал Radar Africa опубликовал радиосообщение хуситов. В нем говорится следующее: «В соответствии с решением Вооруженных сил Йемена (“Ансар Аллах”. — Прим. ред.) от 20 июля 2026 года мы прекращаем навигацию саудовским кораблям из-за постоянной осады Йеменского государства. Поэтому мы предупреждаем все корабли, принадлежащие саудовскому врагу, следовать через Красное море в Аденский залив. В случае невыполнения решения Вооруженных сил Йемена, эти корабли станут нашей целью».
В распоряжении агентства Reuters оказалось электронное письмо, которое было разослано 20 июля ряду судоходных компаний базирующимся в Сане Центром координации гуманитарных операций хуситов (HOCC). В нем сказано, что судоходные компании не должны загружать или выгружать грузы в портах Саудовской Аравии, так как такая деятельность может привести к тому, что они «станут мишенью в любом месте».
В понедельник хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, открыв потенциальный новый фронт против США в их войне с Ираном и повысив угрозу мировым поставкам энергоносителей и торговле за пределами Персидского залива.
Согласно Reuters, закрытие южных ворот Красного моря лишит Саудовскую Аравию важнейшего альтернативного маршрута Ормузскому проливу и усилит опасения по поводу нехватки продовольствия. Издание подчеркивает, что движение по Красному морю полностью не восстановилось с тех пор, как в ноябре 2023 года хуситы начали атаковать торговые суда у берегов Йемена в знак солидарности с палестинцами в войне в Газе.