Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Казани: «Пусть Господь хранит Татарстан»

21 июля отмечается день явления чудотворного Казанского образа Богородицы. Сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел торжественную церемонию великого освящения восстановленного храма Святителя Николая Тульского в Казанском Богородицком монастыре. Затем он возглавил Божественную литургию в новоосвященном здании, которое первым приняло чудотворный Казанский образ после его обретения в 1579 году.
В Богородицком монастыре Предстоятеля Русской Церкви встретили Раис республики Рустам Минниханов, полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров, премьер-министр Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин, а также митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Рустам Минниханов и Патриарх Кирилл пообщались с собравшимися верующими. Руководитель республики рассказал Его Святейшеству о масштабах реставрационных работ. Восстановление затронуло не только Никольский храм, но и значительную часть монастырского комплекса, включая настоятельский и монашеский корпуса. Планируется, что в отремонтированных зданиях разместятся Казанская духовная академия и монашеские кельи. Параллельно продолжается работа по восстановлению других объектов обители.
Ранее в Казани состоялся традиционный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери, начавшийся в Благовещенском соборе Кремля и завершившийся в Богородицком монастыре. В шествии и последующих мероприятиях приняли участие свыше семи тысяч человек со всей России.
По окончании богослужения Рустам Минниханов выразил благодарность Патриарху за его визит и внимание к республике, напомнив о предыдущих этапах возрождении святынь: закладке камня в основание собора Казанской иконы десять лет назад, его освящении пять лет назад, а также освещении восстановленного храма-памятника на Казанке в прошлом году.
Раис РТ поблагодарил Патриарха от лица всех жителей нашей республики.
Глава Русской православной церкви подчеркнул, что Татарстан является образцовым регионом по мирному сосуществованию различных религий и национальностей, а также по экономическому, культурному и образовательному развитию. Он отметил образцовое взаимодействие православных и мусульман под руководством Рустама Минниханова.
«Пусть Господь хранит Татарстан, укрепляет духовную и материальную жизнь народа республики», — сказал Патриарх Кирилл.
Он подарил храму Николы Тульского икону Успения Пресвятой Богородицы.
Затем состоялась церемония награждения. Патриарх Кирилл вручил Премmер-министру РТ Алексею Песошину орден преподобного Сергия Радонежского III степени, а митрополит Кирилл был удостоен ордена благоверного князя Александра Невского II степени.
В завершение Рустам Минниханов и Патриарх возложили цветы к могиле митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, скончавшегося в 2020 году.