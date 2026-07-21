Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Казани: «Пусть Господь хранит Татарстан»

По окончании богослужения Рустам Минниханов выразил благодарность Патриарху за его визит и внимание к республике, напомнив о предыдущих этапах возрождении святынь: закладке камня в основание собора Казанской иконы десять лет назад, его освящении пять лет назад, а также освещении восстановленного храма-памятника на Казанке в прошлом году.