Экс-нардеп Олейник: протесты на Украине могут рвануть уже этой зимой

«Повлиять на украинский народ могут многие — и коллективная Европа, и внутренние политические силы, которые сформировались в процессе СВО. Однако даже простого желания мало. Наглядным в данном случае является пример с протестами в поддержку Федорова. Федоров стал человеком, который адаптирует западные финансы к украинской нынешней военной реальности. Он нужен тем людям, которые за этим стоят. Однако, чтобы протест был успешным, нужно повышать его градус, пока что западные силы этого делать не хотят. Не факт, что захотят делать это и с недовольством относительно роста цен», — заключил эксперт.