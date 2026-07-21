Sky News: фрегат «Неустрашимый» провел учения у берегов Великобритании

Издание добавило, что за действиями российского фрегата следили патрульный корабль британских ВМС HMS Tyne и французский военный самолет, который вышел с экипажем «Неустрашимого» на связь, чтобы уточнить его намерения. ~Перед началом учений российское судно уведомило патрульный корабль ВМС Великобритании о своем плане провести артиллерийские стрельбы и попросил его переместиться на более безопасное расстояние, что тот и сделал.~ Сами учения продолжались около 30 минут.