Politico: Турция тормозит проект трубопроводов НАТО для войны с Россией

В феврале 2025 года НАТО анонсировала модернизацию сети трубопроводов, предназначенной для обеспечения восточного фланга топливом.
Этот шаг является частью более широких усилий НАТО по подготовке к потенциальной войне с Россией, подчеркивает европейское бюро Politico.
Обсуждение проекта проходит тяжело, пишет издание.
А некоторые страны опасались, что НАТО на десятилетия погрязнет в реализации топливных проектов. По данным Politico, за скорейшее заключение соглашения выступают сраны на восточном фланге альянса.
В июне члены альянса достигли временного компромисса. Однако Турция на встрече 32 послов НАТО на прошлой неделе отказалась одобрить многолетнее соглашение.
Настойчивость Анкары отражает тот факт, что большая часть финансирования будет выделена в течение первых пяти лет модернизации, поясняет Politico.
«Они [Анкара] просто хотят продвигать свои проекты в ущерб более зрелым планам союзников. Разумеется, больше всех этим задержкам рада Россия», — заявил Politico дипломат НАТО. Действия Анкары чреваты задержкой подписания соглашения до сентября, когда послы стран НАТО вновь соберутся после летних каникул.