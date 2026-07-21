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Politico: Турция тормозит проект трубопроводов НАТО для войны с Россией

Турция отказалась поддержать модернизацию сети военных топливопроводов НАТО стоимостью 27 млрд евро, которую готовят для потенциальной войны с Россией.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Michael Jerrard/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В феврале 2025 года НАТО анонсировала модернизацию сети трубопроводов, предназначенной для обеспечения восточного фланга топливом.

Страны НАТО хотят расширить трубопроводную сеть протяженностью в 10 тыс. километров, которая была создана во времена холодной войны. В НАТО планируют протянуть ее из Западной Европы в новые страны-члены на восточном и северном флангах блока.

Этот шаг является частью более широких усилий НАТО по подготовке к потенциальной войне с Россией, подчеркивает европейское бюро Politico.

Обсуждение проекта проходит тяжело, пишет издание.

Сначала члены блока не могли договориться по поводу высокой стоимости соглашения, которое дипломаты называли самым дорогим проектом альянса, когда-либо финансировавшимся из общего бюджета.

А некоторые страны опасались, что НАТО на десятилетия погрязнет в реализации топливных проектов. По данным Politico, за скорейшее заключение соглашения выступают сраны на восточном фланге альянса.

В июне члены альянса достигли временного компромисса. Однако Турция на встрече 32 послов НАТО на прошлой неделе отказалась одобрить многолетнее соглашение.

Анкара настаивает на уступке: она заявила, что даст «зеленый свет» соглашению, только если 21 проект на территории Турции получит ускоренное финансирование.

Настойчивость Анкары отражает тот факт, что большая часть финансирования будет выделена в течение первых пяти лет модернизации, поясняет Politico.

«Они [Анкара] просто хотят продвигать свои проекты в ущерб более зрелым планам союзников. Разумеется, больше всех этим задержкам рада Россия», — заявил Politico дипломат НАТО. Действия Анкары чреваты задержкой подписания соглашения до сентября, когда послы стран НАТО вновь соберутся после летних каникул.

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