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WP: разведка США признала неэффективность ударов по Ирану

США проводят новые серии ударов по Ирану после возобновления боевых действий, однако, по мнению американской разведки, эти действия вряд ли заставят Тегеран пойти на уступки или ослабить его переговорную позицию. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на выводы разведки, переданные изданию бывшими и действующими чиновниками.

Источник: Reuters

Как сообщает издание, аналитики разведки также заключили, что США и Иран в настоящее время находятся в неопределенном положении, которое характеризуется как «между миром и войной». Они указали, что данная ситуация вызывает тревогу с учетом нарастающей интенсивности ударов, которыми обмениваются стороны. Специалисты отметили, что их оценки не являются точными прогнозами, но отражают текущие и предполагаемые тенденции, основанные на всей имеющейся информации.

WP уточняет, что доклад был представлен администрации. В издании отмечается, что обзор аналитиков демонстрирует «патовую ситуацию», с которой столкнулся президент США Дональд Трамп в данном конфликте. Стратегия американского лидера, предполагающая постоянное усиление ударов по Ирану, не привела к достижению победы.

Газета резюмирует, что война с Ираном крайне непопулярна внутри США, поэтому дальнейшая эскалация со стороны Вашингтона, включая возможное применение сухопутных войск, создает для Трампа политические риски без каких-либо гарантий военного успеха.

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