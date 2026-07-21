WP: разведка США признала неэффективность ударов по Ирану

Как сообщает издание, аналитики разведки также заключили, что США и Иран в настоящее время находятся в неопределенном положении, которое характеризуется как «между миром и войной». Они указали, что данная ситуация вызывает тревогу с учетом нарастающей интенсивности ударов, которыми обмениваются стороны. Специалисты отметили, что их оценки не являются точными прогнозами, но отражают текущие и предполагаемые тенденции, основанные на всей имеющейся информации.
WP уточняет, что доклад был представлен администрации. В издании отмечается, что обзор аналитиков демонстрирует «патовую ситуацию», с которой столкнулся президент США Дональд Трамп в данном конфликте. Стратегия американского лидера, предполагающая постоянное усиление ударов по Ирану, не привела к достижению победы.
Газета резюмирует, что война с Ираном крайне непопулярна внутри США, поэтому дальнейшая эскалация со стороны Вашингтона, включая возможное применение сухопутных войск, создает для Трампа политические риски без каких-либо гарантий военного успеха.