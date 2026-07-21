WP: разведка США признала неэффективность ударов по Ирану

Как сообщает издание, аналитики разведки также заключили, что США и Иран в настоящее время находятся в неопределенном положении, которое характеризуется как «между миром и войной». Они указали, что данная ситуация вызывает тревогу с учетом нарастающей интенсивности ударов, которыми обмениваются стороны. Специалисты отметили, что их оценки не являются точными прогнозами, но отражают текущие и предполагаемые тенденции, основанные на всей имеющейся информации.