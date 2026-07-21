Трамп анонсировал удар по новому ядерному объекту Ирана

«Сами по себе центрифуги ничего не значат, пока нет нужного материала. А его у них нет. Мы отслеживаем перемещение этого материала. Именно там сосредоточена вся активность, и весьма вероятно, что вскоре мы нанесем по этому району мощный удар», — добавил Трамп.