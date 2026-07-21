Трамп анонсировал удар по новому ядерному объекту Ирана

«Мы нанесем удар по этому объекту. По любому объекту, где они хотя бы подумывают о ядерном оружии, мы нанесем очень, очень мощный удар», — пообещал он.
«Сами по себе центрифуги ничего не значат, пока нет нужного материала. А его у них нет. Мы отслеживаем перемещение этого материала. Именно там сосредоточена вся активность, и весьма вероятно, что вскоре мы нанесем по этому району мощный удар», — добавил Трамп.
Таким образом американский лидер прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой сообщалось, что Израиль передал США разведданные. Согласно этим данным, Иран прошлой осенью переместил центрифуги в туннели в горе Коланг (данный объект обозначается США и Израилем под кодовым названием Пикакс).
Ранее глава Белого дома уже обещал «уничтожить Пикакс».