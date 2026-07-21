Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал удар по новому ядерному объекту Ирана

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном заявил журналистам, что Соединенные Штаты нанесут решающий удар по объекту, который, как предполагается, используется Ираном для разработки ядерного оружия.

Источник: Reuters

«Мы нанесем удар по этому объекту. По любому объекту, где они хотя бы подумывают о ядерном оружии, мы нанесем очень, очень мощный удар», — пообещал он.

«Сами по себе центрифуги ничего не значат, пока нет нужного материала. А его у них нет. Мы отслеживаем перемещение этого материала. Именно там сосредоточена вся активность, и весьма вероятно, что вскоре мы нанесем по этому району мощный удар», — добавил Трамп.

Таким образом американский лидер прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой сообщалось, что Израиль передал США разведданные. Согласно этим данным, Иран прошлой осенью переместил центрифуги в туннели в горе Коланг (данный объект обозначается США и Израилем под кодовым названием Пикакс).

Ранее глава Белого дома уже обещал «уничтожить Пикакс».

Узнать больше по теме
Ядерные объекты Ирана: вопрос суверенитета или пороховая бочка Ближнего Востока
Ядерная программа Ирана существует с 50-х годов прошлого века. На сегодня в нее входят десятки объектов для ядерных исследований, добычи, переработки и обогащения урана. Рассказываем, где находятся эти объекты, почему их называли причиной недавней войны и могут ли они вызвать новый кризис на Ближнем востоке.
Читать дальше