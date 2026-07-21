Член ЦИКа Борисов считает антироссийские ресурсы Запада исчерпанными

По состоянию на 20 июля в реестре иностранных агентов, который ведет Минюст РФ, числятся 767 физических лиц, сообщил господин Борисов. Это менее 0,001% от общего числа избирателей в России, подчеркнул он: «Шума много, а по факту — это все, кто смог работать на Западе, еще и пытаться заниматься политикой». К тому же у иноагентов нет реального влияния на инфраструктуру, обеспечивающую избирательный процесс, добавил член ЦИКа.