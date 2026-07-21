Президент Ливана призвал Израиль навсегда прекратить вражду

Ливан и Израиль подписали соглашение 26 июня в Вашингтоне при посредничестве США. Стороны договорились создать пилотные зоны на юге Ливана, из которых будут выведены израильские военнослужащие. После разоружения шиитской группировки «Хезболла» контроль над этими территориями перейдет властям Ливана. 15 июля прошел шестой раунд переговоров Ливана и Израиля по этому поводу.