Мерц заявил, что ничего не знает о встрече представителей ФРГ и России в Баку

«Мы не получили никакой информации ни из России, ни из Германии. Территория нашей страны была использована для этой встречи без какого-либо информирования нас. Я также не могу ничего сказать о содержании этой встречи, поскольку мы в ней не участвовали. Однако данные о перелетах позволяют мне сделать вывод, что в Баку состоялась тайная встреча», — сказал Ильхам Алиев и добавил, что если такие переговоры способствуют урегулированию конфликта на Украине, то он только приветствует такие встречи.