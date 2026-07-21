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Мерц заявил, что ничего не знает о встрече представителей ФРГ и России в Баку

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не располагает информацией о проведении в Баку неформальной встречи представителей России и Германии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сегодня допустил, что такая встреча была в Баку в середине июля.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не располагает информацией о проведении в Баку неформальной встречи представителей России и Германии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сегодня допустил, что такая встреча была в Баку в середине июля.

«Я могу дать на это очень простой ответ: мне о подобной встрече ничего не известно», — сказал Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с Ильхамом Алиевым (цитата по ТАСС). Следом Фридрих Мерц выразил готовность Европы к переговорам России и Украины.

Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии сказал, что в период с 12 по 14 июля в Баку находились представители Германии, а также бывший премьер-министр России Виктор Зубков и председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Мы не получили никакой информации ни из России, ни из Германии. Территория нашей страны была использована для этой встречи без какого-либо информирования нас. Я также не могу ничего сказать о содержании этой встречи, поскольку мы в ней не участвовали. Однако данные о перелетах позволяют мне сделать вывод, что в Баку состоялась тайная встреча», — сказал Ильхам Алиев и добавил, что если такие переговоры способствуют урегулированию конфликта на Украине, то он только приветствует такие встречи.

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