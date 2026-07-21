Разведка США признала, что бомбардировки Ирана не работают

По оценкам аналитиков, текущий этап противостояния между Вашингтоном и Тегераном характеризуется нестабильным равновесием, которое они описывают как «ни мир, ни война». Специалисты обращают внимание, что с каждым новым обменом ударами ситуация становится всё более напряжённой, а исход остаётся непредсказуемым. При этом они подчёркивают, что их суждения основаны на имеющихся данных и отражают скорее текущие тренды, чем жёсткие прогнозы.