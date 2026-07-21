Разведка США признала, что бомбардировки Ирана не работают

Американское разведывательное сообщество подготовило доклад, в котором анализируются результаты недавних военных ударов по иранской территории. В выводах документа, с которыми ознакомилась The Washington Post, говорится, что эти действия вряд ли принудят Тегеран изменить свою позицию за столом переговоров или ослабить его стойкость.
По оценкам аналитиков, текущий этап противостояния между Вашингтоном и Тегераном характеризуется нестабильным равновесием, которое они описывают как «ни мир, ни война». Специалисты обращают внимание, что с каждым новым обменом ударами ситуация становится всё более напряжённой, а исход остаётся непредсказуемым. При этом они подчёркивают, что их суждения основаны на имеющихся данных и отражают скорее текущие тренды, чем жёсткие прогнозы.
Согласно публикации, этот аналитический обзор был передан на рассмотрение в администрацию. Авторы статьи отмечают, что выводы разведки свидетельствуют о тупике, в котором оказался президент Дональд Трамп в иранском вопросе. Тактика наращивания силы, избранная главой Белого дома, не дала желаемого результата и не приблизила военную победу.
Издание также указывает, что дальнейшее ужесточение военного давления, вплоть до возможного применения сухопутных сил, несёт серьёзные политические издержки для Трампа на фоне крайне низкой популярности такой войны внутри страны. При этом никаких гарантий успеха такие шаги не сулят, что создаёт для президента дополнительные риски без явных военных преимуществ.
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