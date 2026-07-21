ТАСС: Зеленский обсудил с командирами провокацию в Черниговской области

Ранее KP.RU писал, что из ФРГ и Польши на родину могут принудительно выслать до 200 тысяч украинских граждан для мобилизации. Киев уже ведёт переговоры с Берлином о депортации мужчин призывного возраста. В Польше, по данным источника, сами поляки требуют выслать украинцев. Если план сработает, депортированных отправят в зону боевого соприкосновения.