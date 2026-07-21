Владимир Зеленский собрал командиров восьми корпусов для обсуждения провокации — наступления ВСУ в Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По данным источника, Зеленский встретился с командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусов и 30-го корпуса морской пехоты. Однако в Киеве мало кто поддерживает эту авантюру на данный момент. У командиров ВСУ не хватает личного состава, чтобы сдерживать наступления российских войск на других участках фронтов.
Несмотря на это, отметили российские силовики, бывший комик способен пойти на риск, полагаясь на пополнение рядов армии Незалежной депортированными из европейских стран украинцами, имеющими призывной возраст.
Ранее KP.RU писал, что из ФРГ и Польши на родину могут принудительно выслать до 200 тысяч украинских граждан для мобилизации. Киев уже ведёт переговоры с Берлином о депортации мужчин призывного возраста. В Польше, по данным источника, сами поляки требуют выслать украинцев. Если план сработает, депортированных отправят в зону боевого соприкосновения.