Турция отказывается модернизировать военные трубопроводы НАТО

Существующая система протяжённостью 10 тыс. км была заложена ещё в годы холодной войны. Теперь НАТО намерено соединить её с новыми государствами-членами, расположенными на восточном и северном флангах. Однако переговорный процесс по этому вопросу идёт крайне тяжело: сначала разногласия вызвала непомерная для общего бюджета стоимость, а некоторые участники опасались, что альянс на десятилетия увязнет в реализации трубопроводных схем, тогда как прибалтийские и восточноевропейские страны требовали скорейшего подписания.