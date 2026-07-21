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Турция отказывается модернизировать военные трубопроводы НАТО

Североатлантический альянс столкнулся с неожиданным препятствием в реализации масштабного инфраструктурного проекта. Речь идёт о реконструкции сети военных трубопроводов, предназначенной для снабжения горючим восточных рубежей блока — эта инициатива оценивается в 27 млрд евро и напрямую связана с подготовкой к возможному крупному конфликту с Россией.

Североатлантический альянс столкнулся с неожиданным препятствием в реализации масштабного инфраструктурного проекта. Речь идёт о реконструкции сети военных трубопроводов, предназначенной для снабжения горючим восточных рубежей блока — эта инициатива оценивается в 27 млрд евро и напрямую связана с подготовкой к возможному крупному конфликту с Россией.

Существующая система протяжённостью 10 тыс. км была заложена ещё в годы холодной войны. Теперь НАТО намерено соединить её с новыми государствами-членами, расположенными на восточном и северном флангах. Однако переговорный процесс по этому вопросу идёт крайне тяжело: сначала разногласия вызвала непомерная для общего бюджета стоимость, а некоторые участники опасались, что альянс на десятилетия увязнет в реализации трубопроводных схем, тогда как прибалтийские и восточноевропейские страны требовали скорейшего подписания.

В июне компромисс казался достигнутым, но на прошлой неделе на встрече 32 послов Турция наложила вето на многолетнее соглашение. Анкара выдвинула жёсткое условие: она даст зелёный свет только в том случае, если ускоренное финансирование получат 21 проект на её собственной территории. По словам дипломатов, такая позиция тормозит весь процесс, поскольку большая часть средств распределяется в первые 5 лет модернизации, и турки стремятся перераспределить приоритеты в свою пользу.

Источники в альянсе отмечают, что настойчивость Анкары вызывает раздражение, а задержка выгодна прежде всего Москве. В результате подписание документа может быть отложено как минимум до сентября, когда послы вернутся с летних каникул. Пока неясно, удастся ли найти выход из этого тупика, но время работает против единства НАТО.

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