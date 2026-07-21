Трамп подтвердил подготовку мощного удара по иранской «ядерной горе»

Глава Белого дома подчеркнул, что атака последует по любой цели, где Тегеран проявит намерение создать ядерный боезаряд. Он также отметил, что сами центрифуги не представляют угрозы без расщепляющегося материала — такого сырья у Ирана, по данным США, нет. Однако именно вокруг перемещения этого вещества, по словам Трампа, сосредоточена активность, и удар по соответствующему району вероятен в ближайшее время.