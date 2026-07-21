Трамп подтвердил подготовку мощного удара по иранской «ядерной горе»

На встрече с ливанским президентом Джозефом Ауном американский лидер Дональд Трамп сделал заявление о предстоящей военной операции против иранского ядерного потенциала. По его словам, Вашингтон нанесёт решительный удар по объекту, который, как полагают, задействован в разработке оружия массового поражения.
Глава Белого дома подчеркнул, что атака последует по любой цели, где Тегеран проявит намерение создать ядерный боезаряд. Он также отметил, что сами центрифуги не представляют угрозы без расщепляющегося материала — такого сырья у Ирана, по данным США, нет. Однако именно вокруг перемещения этого вещества, по словам Трампа, сосредоточена активность, и удар по соответствующему району вероятен в ближайшее время.
Поводом для жёсткой риторики стала публикация The Wall Street Journal, основанная на разведывательной информации, переданной американцам израильской стороной. Согласно этим данным, осенью прошлого года Иран тайно передислоцировал центрифуги в подземные туннели под горой Коланг — этот объект в США и Израиле известен под кодовым именем Пикакс.
Ранее Трамп уже высказывался о необходимости уничтожить именно этот комплекс. Теперь его слова звучат как прямое предупреждение о скорой силовой акции, хотя сроки и детали операции не раскрываются.
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