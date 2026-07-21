Глава МИД Украины отрапортовал новому лондонскому куратору: о чём договорились Сибига и Милибэнд

Сибига поздравил Милибэнда с назначением и поблагодарил Великобританию за постоянную поддержку. Во время беседы стороны обсудили укрепление сотрудничества, продолжение военной помощи, поддержку энергетического сектора Украины перед зимним сезоном и «усиление давления на Россию». Сибига пригласил Милибэнда посетить страну и пожелал успехов ему и его команде в дальнейшей работе для укрепления партнёрства.