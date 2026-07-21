Командование логистики ВСУ раскритиковало Фёдорова и похвалило Сырского

Наиболее тревожная обстановка, по оценке военных логистов, сложилась со снабжением горючим. Командование неоднократно обращалось в министерство, однако дополнительное финансирование так и не было выделено. Из-за этого действующую группировку приходилось заправлять из ранее накопленных резервов, а когда и эти запасы иссякли, дефицит начали покрывать за счёт средств, изначально зарезервированных на приобретение вооружения и военной техники.