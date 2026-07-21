Бойцам СВО и матерям-героиням в Волгограде дадут участки земли

Как сообщили в пресс-службе регпарламента, в перечень льготников теперь включены матери-героини, бойцы СВО, добровольцы и сотрудники Росгвардии. Право на землю также получили близкие родственники погибших военнослужащих. В этот список входят жены или мужья, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет, а также студенты очной формы обучения до 23 лет.