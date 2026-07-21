Бойцам СВО и матерям-героиням в Волгограде дадут участки земли

Депутаты Волгоградской областной думы предложили расширить круг лиц, имеющих право на бесплатное получение земельных участков. Соответствующий законопроект поддержал профильный комитет парламента.
Инициатива касается новых категорий волгоградцев, включая участников специальных военных операций и многодетных матерей.
Как сообщили в пресс-службе регпарламента, в перечень льготников теперь включены матери-героини, бойцы СВО, добровольцы и сотрудники Росгвардии. Право на землю также получили близкие родственники погибших военнослужащих. В этот список входят жены или мужья, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет, а также студенты очной формы обучения до 23 лет.
Кроме того, участки смогут получить родители и лица, находившиеся на иждивении погибшего. Документом предусмотрены сокращенные сроки рассмотрения заявлений от участников СВО и предоставления им земельных наделов.
Председатель думского комитета по экономической политике Лариса Гордиенко пояснила, что принимаемые меры являются вкладом в решение общегосударственной задачи. По ее словам, это логичное продолжение системной работы, которая уже ведется в регионе по поддержке защитников Родины.
Ранее сообщалось об изменении КоАП в регионе.