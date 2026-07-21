Мерц заявил, что ему ничего не известно о встрече с РФ в Баку

«Я могу дать на это очень простой ответ: мне о подобной встрече ничего не известно», — заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине, подводя итоги переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Таким образом он ответил на вопрос о якобы состоявшейся в Баку неформальной встрече представителей РФ и ФРГ.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил факт проведения встречи представителей России и Германии в Баку. Он отметил, что азербайджанской стороне о ней не было известно заранее. Алиев подчеркнул, что узнал об этом из газеты The Times, после чего запросил информацию у Госпогранслужбы. По его словам, 12 июля рейсом Берлин — Баку прибыли два представителя Германии, в том числе руководитель администрации бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Газета Die Welt, ссылаясь на данные погранслужбы Азербайджана, уточнила, что 12 июля из Берлина в Баку вылетели бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек и бывший глава ведомства федерального канцлера Рональд Пофалла.