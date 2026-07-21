Boeing просит власти США оказать давление на EC из-за кредита €3 млрд для Airbus

В ответ на обращение Boeing торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что «очень внимательно» изучит этот вопрос. «Мы не можем мириться с ситуацией, когда компании могут не работать по рыночным законам, из-за чего Boeing вынужден работать и конкурировать с Airbus, получающим несправедливые кредиты, — сказал господин Грир.— Если Европейский союз предоставляет несправедливые кредиты, то мы должны это исправить и решить проблему».