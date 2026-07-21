Кандидаты в депутаты ГД от Волгоградской области: кто эти люди

Самым возрастным кандидатом в депутаты Госдумы от Волгоградской области стала Тамара Головачева. Как говорится, есть еще «порох в пороховницах» у 73-летней депутата облдумы и руководителя обкома КПРФ. Ее включили в федеральный список от коммунистов на вторую строчку после Николая Арефьева. В нем оказались также еще двое волгоградцев и коллеги Головачевой по регпарламенту — Олег Дмитриев и Денис Усков. Последний вместе со своим товарищем по фракции КПРФ в областной думе Валерием Могильным и секретарем обкома КПРФ Андреем Шевченко поборется за место в Госдуме в качестве одномандатника.