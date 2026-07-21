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Трамп: новые пошлины на товары из Канады не связаны с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные 20 июля пошлины в 50% на канадские товары не связаны с лесными пожарами в Канаде. Такую меру США все еще рассматривают, добавил американский президент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные 20 июля пошлины в 50% на канадские товары не связаны с лесными пожарами в Канаде. Такую меру США все еще рассматривают, добавил американский президент.

«Это отдельный вопрос. Мы рассматриваем это отдельно. Они (власти Канады.— “Ъ”) не управляют своими лесами должным образом, а ветер как раз дует в сторону Нью-Йорка — вы же видели, как в Детройте вообще все пришлось перекрыть», — сказал господин Трамп во время встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Новые пошлины США на канадские товары вступят в силу с 19 августа. Они не будут распространяться на импорт энергетических продуктов, критически важных минералов, рыбы, а также металлов и автомобилей, которые регулируются отдельными отраслевыми тарифами. За несколько дней до подписания документа Дональд Трамп обвинил власти Канады в плохом уходе за лесами, из-за чего в США распространяется дым от пожаров, и пригрозил пошлинами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не нужно им клюшек канадских».

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