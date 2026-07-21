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Мерц заявил, что не знал о встрече представителей России и ФРГ в Баку

Власти Германии ничего не знали о встрече бывших высокопоставленных чиновников ФРГ и России в Баку, которые, предположительно, обсуждали прекращение конфликта на Украине, заявил канцлер Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Источник: РБК

Власти Германии ничего не знали о встрече бывших высокопоставленных чиновников ФРГ и России в Баку, которые, предположительно, обсуждали прекращение конфликта на Украине, заявил канцлер Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Трансляция велась на YouTube.

«Мне ничего не известно о такой встрече», — отметил Мерц.

Алиев, в свою очередь, сообщил, что такая встреча состоялась 12−14 июля на территории Азербайджана. По его словам, она прошла без ведома официального Баку, однако данные о рейсах подтверждают ее проведение.

«Если эта встреча была призвана способствовать прекращению войны между Россией и Украиной, мы можем только приветствовать это», — добавил азербайджанский лидер (цитата по Bloomberg).

Алиев прибыл с официальным визитом в Берлин в понедельник, 20 июля.

Британская The Times 20 июля со ссылкой на источники писала, что в Германии активизировались попытки восстановить каналы связи с Россией. По данным издания, в Берлине обсуждаются различные варианты посредничества в контактах с Москвой.

В Кремле, комментируя эту публикацию, заявили, что Россия открыта к диалогу. «Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе в ФРГ. Но тем не менее в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран», — добавил представитель президента Дмитрий Песков.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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