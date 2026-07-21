В конгрессе США заподозрили Эпштейна в работе на иностранные власти

Раскин указал, что Эпштейн никогда не был зарегистрирован как иностранный агент. «Однако многочисленные недавно рассекреченные документы теперь показывают, что он действовал агрессивно от имени нескольких иностранных правительств, в том числе нескольких, интересы которых противоречат интересам Соединенных Штатов, с целью повлиять на политику первой администрации Трампа», — добавил он.