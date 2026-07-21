В конгрессе США заподозрили Эпштейна в работе на иностранные власти

Миллиардер Джеффри Эпштейн мог действовать в качестве незарегистрированного иностранного агента, пытаясь использовать свои прошлые связи с президентом Дональдом Трампом, заявил ведущий демократ в юридическом комитете Палаты представителей Джейми Раскин в письме в президентскую администрацию с требованием предоставить документы. Об этом пишет Axios.
По версии конгрессмена, из документов Эпштейна следует, что финансист пытался представлять интересы Саудовской Аравии, а также консультировал чиновников из России, Израиля и Кувейта. Он потребовал раскрыть документы, связанные с контактами Эпштейна с 19 странами.
Раскин указал, что Эпштейн никогда не был зарегистрирован как иностранный агент. «Однако многочисленные недавно рассекреченные документы теперь показывают, что он действовал агрессивно от имени нескольких иностранных правительств, в том числе нескольких, интересы которых противоречат интересам Соединенных Штатов, с целью повлиять на политику первой администрации Трампа», — добавил он.
В Соединенных Штатах статус иностранного агента регулируется Законом о регистрации иностранных агентов (FARA) от 1938 года. Этот закон требует от физических и юридических лиц, действующих в политических интересах иностранного лица, регистрироваться в Минюсте и регулярно раскрывать информацию о своей деятельности, финансировании и связях.
Конгрессмен отправил пиьсмо врио генпрокурора Тодду Бланшу, госсекретарю Марко Рубио и Джею Клейтону — прокурору США по Южному округу Нью-Йорка и кандидату Трампа на пост директора национальной разведки.
Материал дополняется.