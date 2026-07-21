Сына депутата Рады Шуфрича внесли в базу «Миротворца»*

Нестор Шуфрич — украинский политик, многолетний депутат Верховной рады (с 1998 года), известный как один из лидеров запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В разные годы он занимал пост министра по чрезвычайным ситуациям, а также возглавлял парламентский комитет по вопросам свободы слова. После начала конфликта в 2022 году деятельность ОПЗЖ была запрещена, а в сентябре 2023 года Шуфрича задержала Служба безопасности Украины по обвинению в государственной измене. Политик свою вину не признал, судебное разбирательство по его делу продолжается.