Идущие в Думу от «Единой России» депутаты и министры раскрыли доходы

Кто задекларировал больше и меньше всех.
Центризбирком опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов федерального списка «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму. Самую крупную сумму за 2025 год задекларировал депутат Госдумы Леонид Симановский — 5,96 млрд руб. Это в четыре раза больше, чем у кандидата с самым высоким доходом от «Новых людей», председателя партии Алексея Нечаева (он задекларировал 1,5 млрд), самый богатый кандидат от КПРФ Александр Ищенко за прошлый год заработал 171,4 млн руб. (Декларация «Новых людей» была опубликована также 21 июля, КПРФ — ранее).
Симановский — бывший председатель совета директоров «Новатэка» и депутат пяти созывов Госдумы. Сейчас он занимает пост первого зампреда комитета по бюджету и налогам. Forbes в 2026 году оценил его состояние в $1,7 млрд, а сам парламентарий попал на 89-е место в списке богатейших россиян. Основной актив Симановского — доля в 21,7% в ООО «Левит», которому принадлежит пакет акций «Новатэка» (дивиденды этой компании указаны в его декларации наряду с зарплатой в аппарате Госдумы и процентами по вкладам как источники дохода). На 31 счете у Симановского, согласно декларации, лежат 17,5 млрд руб — самый большой остаток среди кандидатов. Также он владеет двумя участками в Подмосковье, двумя домами, двумя автомобилями «Mercedes Benz», прицепом и лодкой. Симановский не раз попадал в список депутатов с самым высоким доходом в Госдуме.
Второе место по доходам занял депутат госсовета Татарстана, гендиректор ОАО «Холдинговая компания “Ак Барс” Иван Егоров. Он задекларировал 673,9 млн руб заработка за прошлый год, в том числе за счет зарплаты на казанском заводе “Электроприбор”, дивидендов финансовой корпорации “Тимерхан” и дохода в “Ак Барс”. Егорову принадлежат четыре земельных участка в Татарстане, доли в двух домах, а на счетах у него 20 млн руб остатка.
Третьим среди единороссов по уровню дохода за год стал вице-премьер Виталий Савельев с 477,5 млн руб. Среди источников указаны зарплата и проценты по вкладам. Согласно декларации, у него на счетах лежат 5,1 млрд руб, а в собственности находится автомобиль Bentley Continental GT. Также он владеет пятью участками и четырьмя домами в Подмосковье и тремя квартирами в Москве и Санкт-Петербурге.
Среди кандидатов в депутаты от «Единой России» с наиболее высокими доходами также оказались депутат Руслан Гаджиев с 442,7 млн руб, председатель коллегии адвокатов «Регионсервис» Денис Рыбаков с 407,4 млн руб. (основную часть дал доход от продажи имущества), замкомандира бригады «БАРС-Курск» Антон Цветков с 259,2 млн руб и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он задекларировал 257,8 млн руб дохода от депутатской зарплаты и процентов от вкладов в «Россельхозбанке», три участка в Подмосковье и Смоленской области, два дома и квартиру в Москве. На счетах у спикера Госдумы лежат 955 млн руб. В последний раз Володин отчитывался о доходах в 2023 году; тогда он за год заработал 80,9 млн руб.
Крупнейшим землевладельцем списка стал региональный координатор движения помощи участникам военной операции «Мы вместе» Георгий Титов из Краснодарского края, где ему принадлежат 144 земельных участка примерно по 300 кв. м каждый.
Менее миллиона рублей за 2025 год заработали глава Общественной палаты Рязанской области Николай Стрелков (293,3 тыс. руб), водитель-экспедитор Владимир Амосов (293,9 тыс.), общественница из Татарстана Ольга Павлова (369,7 тыс.) и Елена Грачева (411,4 тыс.).
Меньше всех из кандидатов, согласно декларации, заработал Дмитрий Тулеев, сын бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Его задекларированный доход за 2025 год составил 5,4 ₽, единственный источник — проценты по вкладу в Сбербанке. При этом в декларации указаны квартира в Краснодарском крае и недвижимость в Кемеровской области и Москве.
Всего в списке 390 кандидатов.
Лавров — лидер по доходам в первой пятерке.
Федеральную часть списка «Единой России» возглавляют пять человек: министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель гендиректора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин. Ни один из них не вошел в число кандидатов с наибольшими доходами.
Больше всех задекларировал Лавров — 32,5 млн. Помимо зарплаты в МИДе среди источников указаны пенсия, выплаты Социального фонда и проценты по вкладу в Сбербанке. Из имущества в его декларации значатся земельный участок 2845 кв. м и жилой дом 499 кв. м в Подмосковье, а также квартира 247,3 кв. м в Москве. На счетах у министра лежат 60,4 млн руб.
На втором месте в пятерке оказалась Львова-Белова: она указала доход в 18 млн руб за счет зарплаты в администрации президента и процентов по вкладу. Также ей принадлежат участок и дом площадью 900 кв. м. в Подмосковье, «Mercedes Benz» и 1,9 млн руб на счетах. Муж Львовой-Беловой — бизнесмен Константин Малофеев.
Собянин отчитался о 15,5 млн руб дохода за прошлый год, полученных в управлении делами мэра и правительства Москвы и в виде процентов по вкладам. В его декларации — участок 1786 кв. м, жилой дом 523,6 кв. м и квартира 144,1 кв. м в Москве, а также 5,6 млн на двух счетах.
Поддубный указал в декларации доход в 10,6 млн: зарплата в ГТК «Телеканал “Россия”, дивиденды Сбербанка и выплаты Социального фонда. У Головина — самая скромная декларация из федеральной пятерки: он отчитался о 9,9 млн руб за счет зарплаты в движении “Юнармия” и в Военной академии Генштаба, военной пенсии и социальных выплат.
Баллотирующийся по федеральному списку вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев задекларировал 33,9 млн руб, полученные в управлении делами президента и в виде процентов по вкладам. В его декларации значится земельный участок площадью 14 768 кв. м на территории Москвы.
Бывшая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова задекларировала 8,2 млн руб, в ее собственности участок площадью 1983 кв. м и жилой дом 254 кв. м в Подмосковье, а также квартира в Москве.
Чем богаты губернаторы.
В список попали главы 55 регионов. Среди них самый высокий доход оказался у губернатора Липецкой области Игоря Артамонова (168,5 млн), врио главы Оренбургской области Евгения Солнцева (93,3 млн) и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева (78,6 млн). Губернаторы, как правило, возглавляют региональные списки партии и выполняют роль «паровозов», призванных привлечь внимание избирателей, которые впоследствии отказываются от мандатов.
На сайте ЦИК содержатся сведения о доходах восьми из 11 губернаторов, которые в сентябре будут переизбираться. Нет деклараций глав Тувы Владислава Ховалыга, Чечни Рамзана Кадырова и Ульяновской области Алексея Русских, поскольку они не возглавили региональные списки. Среди глав регионов, которые в сентябре будут переизбираться, самый большой доход зарегистрировал пензенский губернатор Олег Мельниченко — 35,6 млн руб. В качестве источника доходов Мельниченко указал зарплату в правительстве области и Пензенском государственном университете, а также проценты от вкладов. Какой-либо недвижимости в декларации не указано.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев указал доход в размере 29,2 млн руб. Он также зарегистрировал два земельных участка в Московской области и два — в Смоленской, дом в Подмосковье, квартиру в Москве, два машиноместа и помещение в Москве площадью 8,1 кв.м.
В декларации главы Северной Осетии Сергея Меняйло указан доход в размере 19,6 млн руб. На него записана квартира в республике, автомобиль RIDA (эта компания специализируется на выпуске бронированных автомобилей) и Toyota Land Cruiser.
У врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука доход составил 9,04 млн руб., у врио Белгородского губернатора Александра Шуваева — 5,3 млн руб., столько же у врио главы Дагестана Федора Щукина — 5,3 млн руб. У Ковальчука в собственности участок в Челябинской области, две квартиры, два помещения, здание и машина Skoda Kodiaq, у Шуваева — только автомобиль AG.
У губернатора Мордовии Артема Здунова доход составил 9,4 млн, на него также записаны три земельных участка в Татарстане, дом, четыре квартиры (из них две в Москве), машиноместо в столице и два нежилых помещения. На главу Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова с доходом 2,4 млн рубле во владении два земельных участка в Подмосковье и два дома там же, а также автомобиль ГАЗ-21.
Возглавляющий Карачаево-Черкессию с 2011 года Рашид Темрезов задекларировал самый небольшой доход из восьмерки — 2,4 млн руб. На него записаны два земельных участка в Подмосковье и два дома там же, а также автомобиль ГАЗ-21.
Дом в Испании и земля в Грузии.
Из кандидатов от «Единой России» пятеро отчитались о том, что они или их семья владеют недвижимостью и землей за рубежом. Самая дорогая собственность оказалась у губернатора Челябинской области Алексея Текслера и его жены Ирины. Им принадлежит квартира на Кипре стоимостью €540 тыс. В свою очередь, губернатор Мурманской области Андрей Чибис с супругой владеют домом в Испании за €300 тыс.
«Он у меня есть с 2008 года. Задекларирован. Небольшой таунхаус. Ничего скрытного нет, более того, все имеется в моей декларации», — ранее рассказывал Андрей Чибис.
Главе комитета Думы по экономической политике, бывшему министру труда Максиму Топилину и его супруге Марии принадлежат апартаменты с подвалом и машиноместом в Болгарии стоимостью €166,6 тыс. Уроженец Сухуми, депутат Отари Аршба задекларировал долевое владение квартирой, несколькими участками и жилыми домами в Грузии.
Хоккеист и депутат Владислав Третьяк владеет долей в земельном участке и доме в Латвии.
Выборы в Госдуму в России должны состояться 18−20 сентября. Также пройдут выборы региональных глав, членов заксобраний и кампании муниципального уровня. Всего участвовать в думских выборах будут 11 партий. Среди них о доходах и имуществе, помимо «Единой России», уже отчитались КПРФ и «Новые люди».
С 1 марта 2023 года сведения о доходах и имуществе парламентариев и членов их семей в открытом доступе не размещаются: в силу вступил закон, подписанный Владимиром Путиным 6 февраля 2023 года. По нему, в интернете публикуется только обобщенная статистика: сколько деклараций подано и выявлены ли в них нарушения, без фамилий и сумм. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда говорил, что публикация деклараций остается правом депутата, а не запретом. Подробно в последний раз о своих доходах и имуществе депутаты отчитывались в 2021 году. После этого декларации публиковали только отдельные представители парламента.