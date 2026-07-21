Идущие в Думу от «Единой России» депутаты и министры раскрыли доходы

Симановский — бывший председатель совета директоров «Новатэка» и депутат пяти созывов Госдумы. Сейчас он занимает пост первого зампреда комитета по бюджету и налогам. Forbes в 2026 году оценил его состояние в $1,7 млрд, а сам парламентарий попал на 89-е место в списке богатейших россиян. Основной актив Симановского — доля в 21,7% в ООО «Левит», которому принадлежит пакет акций «Новатэка» (дивиденды этой компании указаны в его декларации наряду с зарплатой в аппарате Госдумы и процентами по вкладам как источники дохода). На 31 счете у Симановского, согласно декларации, лежат 17,5 млрд руб — самый большой остаток среди кандидатов. Также он владеет двумя участками в Подмосковье, двумя домами, двумя автомобилями «Mercedes Benz», прицепом и лодкой. Симановский не раз попадал в список депутатов с самым высоким доходом в Госдуме.