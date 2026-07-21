Пашинян сравнил историю Армении с бьющейся о стекло птицей

На видео господин Пашинян говорит, что птица залетела в помещение и не может выбраться из него уже почти восемь часов — она видит перед собой окно и бьется об него. Он показал, что в нескольких метрах от птицы есть открытая дверь, и добавил, что она не замечает ее.