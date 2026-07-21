Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян сравнил историю Армении с бьющейся о стекло птицей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил в Telegram-канал видео с птицей, которая не может выбраться из помещения с открытой дверью. Ее действия он сравнил со своей страной и ее историей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил в Telegram-канал видео с птицей, которая не может выбраться из помещения с открытой дверью. Ее действия он сравнил со своей страной и ее историей.

На видео господин Пашинян говорит, что птица залетела в помещение и не может выбраться из него уже почти восемь часов — она видит перед собой окно и бьется об него. Он показал, что в нескольких метрах от птицы есть открытая дверь, и добавил, что она не замечает ее.

«Единственный способ для нашей птицы выбраться — это отказаться от этой логики … и выбрать другой путь. И, по сути, это то, что нужно знать о нашей истории», — сказал он. Само видео он подписал словами: «Об уроках истории: неожиданные параллели».

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше