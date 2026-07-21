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От «Гераней» не скрыться: Минобороны показало видео ударов по военным судам в Чёрном море

Российские военные нанесли удары по трём судам в районе Одессы и в порту Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ вечером 21 июля.

Источник: Life.ru

Удары по военным судам Украины в Чёрном море. Видео © Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары были нанесены в целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники для ВСУ.

Как уточнили в министерстве, беспилотник «Герань-4 сикер» поразил балкер, находившийся в девяти километрах восточнее Одессы.

Ещё один аппарат атаковал сухогруз в 50 километрах южнее Одессы. Кроме того, удар был нанесён по сухогрузу, находившемуся в порту Николаева.

В Минобороны подчеркнули, что все перечисленные суда использовались для перевозок в интересах ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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