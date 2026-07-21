От «Гераней» не скрыться: Минобороны показало видео ударов по военным судам в Чёрном море

Удары по военным судам Украины в Чёрном море. Видео © Минобороны РФ.
По данным ведомства, удары были нанесены в целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники для ВСУ.
Как уточнили в министерстве, беспилотник «Герань-4 сикер» поразил балкер, находившийся в девяти километрах восточнее Одессы.
Ещё один аппарат атаковал сухогруз в 50 километрах южнее Одессы. Кроме того, удар был нанесён по сухогрузу, находившемуся в порту Николаева.
В Минобороны подчеркнули, что все перечисленные суда использовались для перевозок в интересах ВСУ.
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