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Солдат ВСУ вернул Зеленскому единственную награду из-за действий Сырского

Украинский военнослужащий Евгений Шибалов публично отказался от своей единственной армейской награды, отослав её по почте обратно Владимиру Зеленскому. Поводом для такого шага стали действия главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которого боец обвинил в жестоком обращении с личным составом.

Источник: Life.ru

«Вернул Владимиру Зеленскому свою единственную награду, полученную в армии — нагрудной знак “За несокрушимость”, — написал он в личном блоге.

Он пояснил, что не может носить эту награду по морально-этическим соображениям, выражая тем самым солидарность с сослуживцами. По словам военного, по вине генерала в войсках процветают запугивание, избиения, пытки и откровенное психологическое насилие. Кроме того, Шибалов утверждает, что Сырский принуждает подчинённых к записи пропагандистских роликов в свою поддержку.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая потребовала жёсткой и немедленной отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявив, что его придётся убирать с должности болезненно и с кровью. Политик назвала происходящие в стране события первой военной революцией и выразила уверенность, что смена военного руководства произойдёт вопреки воле Владимира Зеленского.

Напомним, требования об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского усилились на Украине летом 2026 года на фоне кадровых перестановок в военном руководстве и протестов в Киеве после увольнения министра обороны Михаила Федорова. Участники акций и часть депутатов Верховной рады обвинили Сырского в неэффективном управлении войсками. Также группа парламентариев начала подготовку официального обращения к Зеленскому с соответствующим требованием.

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