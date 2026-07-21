Солдат ВСУ вернул Зеленскому единственную награду из-за действий Сырского

«Вернул Владимиру Зеленскому свою единственную награду, полученную в армии — нагрудной знак “За несокрушимость”, — написал он в личном блоге.
Он пояснил, что не может носить эту награду по морально-этическим соображениям, выражая тем самым солидарность с сослуживцами. По словам военного, по вине генерала в войсках процветают запугивание, избиения, пытки и откровенное психологическое насилие. Кроме того, Шибалов утверждает, что Сырский принуждает подчинённых к записи пропагандистских роликов в свою поддержку.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая потребовала жёсткой и немедленной отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявив, что его придётся убирать с должности болезненно и с кровью. Политик назвала происходящие в стране события первой военной революцией и выразила уверенность, что смена военного руководства произойдёт вопреки воле Владимира Зеленского.
Напомним, требования об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского усилились на Украине летом 2026 года на фоне кадровых перестановок в военном руководстве и протестов в Киеве после увольнения министра обороны Михаила Федорова. Участники акций и часть депутатов Верховной рады обвинили Сырского в неэффективном управлении войсками. Также группа парламентариев начала подготовку официального обращения к Зеленскому с соответствующим требованием.
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