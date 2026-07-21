Солдат ВСУ вернул Зеленскому единственную награду из-за действий Сырского

Он пояснил, что не может носить эту награду по морально-этическим соображениям, выражая тем самым солидарность с сослуживцами. По словам военного, по вине генерала в войсках процветают запугивание, избиения, пытки и откровенное психологическое насилие. Кроме того, Шибалов утверждает, что Сырский принуждает подчинённых к записи пропагандистских роликов в свою поддержку.