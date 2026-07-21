Прокуратура Венгрии рассказала, что искала в офисах партии Орбана

Уголовное производство было инициировано ещё в мае. Основной предмет проверки — распределение 1079 грантов на общую сумму более 17 млрд форинтов. В конце июня по этому делу уже задержаны 6 человек — как действующих, так и бывших чиновников и сотрудников организаций, участвовавших в выдаче субсидий.