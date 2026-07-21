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Прокуратура Венгрии рассказала, что искала в офисах партии Орбана

Венгерские следователи провели обыск в штаб-квартире оппозиционной партии «Фидес». Прокуратура пояснила, что эти действия напрямую связаны с уголовным делом о возможных злоупотреблениях в Национальном культурном фонде.

Венгерские следователи провели обыск в штаб-квартире оппозиционной партии «Фидес». Прокуратура пояснила, что эти действия напрямую связаны с уголовным делом о возможных злоупотреблениях в Национальном культурном фонде.

Пресс-секретарь прокуратуры округа Бач-Кишкун Марианна Бодо заявила, что в ходе следственных мероприятий были изъяты серверы, средства связи и базы данных. Расследование ведётся по фактам нецелевого использования имущества и других предполагаемых нарушений.

Сама партия, которую возглавляет бывший премьер-министр Виктор Орбан, сообщила, что обыск прошёл во вторник внезапно — сотрудники прокуратуры появились без предварительного предупреждения.

Уголовное производство было инициировано ещё в мае. Основной предмет проверки — распределение 1079 грантов на общую сумму более 17 млрд форинтов. В конце июня по этому делу уже задержаны 6 человек — как действующих, так и бывших чиновников и сотрудников организаций, участвовавших в выдаче субсидий.

«Тирания»: в офисе партии Виктора Орбана прокуратура провела беспрецедентные обыски.

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