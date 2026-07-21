Ранее KP.RU писал, что, по мнению бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, в рядах ВСУ служат десятки тысяч иностранных наёмников, которых финансируют британские и американские спецслужбы. Он связывал это с истощением украинских людских ресурсов. Также сообщалось, что на смену европейским наёмникам на Украину приходят латиноамериканцы, а ключевую роль в штурмовых подразделениях теперь играют польские боевики.