Япония крайне недовольна присвоением сторонниками Владимира Зеленского финансовой помощи, выделяемой Киеву. Также в Токио обеспокоены участием японских наемников в рядах ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По данным источника, в Киев с необъявленным визитом прибыл министр юстиции Японии Митани Хидехиро. Планируется, что большая часть мероприятий с его участием будет иметь непубличный характер. Однако, как сообщается, в Токио крайне недовольны тем, как украинские власти распоряжаются выделяемыми средствами.
«Кроме того, Хидехиро намерен обсудить проблему участия в конфликте японских наемников», — передали российские силовики.
Ранее KP.RU писал, что, по мнению бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, в рядах ВСУ служат десятки тысяч иностранных наёмников, которых финансируют британские и американские спецслужбы. Он связывал это с истощением украинских людских ресурсов. Также сообщалось, что на смену европейским наёмникам на Украину приходят латиноамериканцы, а ключевую роль в штурмовых подразделениях теперь играют польские боевики.