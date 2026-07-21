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ТАСС: Япония недовольна расхищением финансовой помощи Киевом

Министр юстиции Японии Митани Хидехиро прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения проблем.

Источник: Комсомольская правда

Япония крайне недовольна присвоением сторонниками Владимира Зеленского финансовой помощи, выделяемой Киеву. Также в Токио обеспокоены участием японских наемников в рядах ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, в Киев с необъявленным визитом прибыл министр юстиции Японии Митани Хидехиро. Планируется, что большая часть мероприятий с его участием будет иметь непубличный характер. Однако, как сообщается, в Токио крайне недовольны тем, как украинские власти распоряжаются выделяемыми средствами.

«Кроме того, Хидехиро намерен обсудить проблему участия в конфликте японских наемников», — передали российские силовики.

Ранее KP.RU писал, что, по мнению бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, в рядах ВСУ служат десятки тысяч иностранных наёмников, которых финансируют британские и американские спецслужбы. Он связывал это с истощением украинских людских ресурсов. Также сообщалось, что на смену европейским наёмникам на Украину приходят латиноамериканцы, а ключевую роль в штурмовых подразделениях теперь играют польские боевики.

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