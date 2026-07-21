Пашинян сравнил Армению с птицей, которая бьется о стекло

Премьер отметил, что птица не сможет освободиться, если продолжит повторять одни и те же действия. По его словам, ей нужно изменить направление и найти другой выход. На этом примере Пашинян показал, почему Армении также необходимо пересматривать привычные подходы и искать новые способы достижения своих целей.