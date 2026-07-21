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Пашинян сравнил Армению с птицей, которая бьется о стекло

Премьер Армении показал птицу, которая долго пыталась вылететь через закрытое окно, и призвал на ее примере не повторять безрезультатно одни и те же действия.

Источник: РБК

Пашинян рассказал притчу о бьющейся в стекло птичке.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал страну искать новые пути развития. Для этого он привел в пример птицу, которая не может вылететь из помещения через закрытое окно. Видео политик опубликовал в телеграм-канале.

На записи птица пытается выбраться наружу, но каждый раз ударяется об оконное стекло, поскольку не замечает преграду.

«Эта птичка залетела внутрь и уже семь-восемь часов вот так летает, бьется о стекло, пытается выбраться наружу, потому что видит перед собой свободное пространство», — написал Пашинян.

Премьер отметил, что птица не сможет освободиться, если продолжит повторять одни и те же действия. По его словам, ей нужно изменить направление и найти другой выход. На этом примере Пашинян показал, почему Армении также необходимо пересматривать привычные подходы и искать новые способы достижения своих целей.

«Это то, что нужно знать о нашей истории», — заключил Пашинян.

В начале июня в Армении прошли парламентские выборы. В ночь на 8 июня Пашинян заявил о победе своей партии «Гражданский договор» на выборах в Национальное собрание. После чего ЦИК Армении сообщил, что после обработки всех бюллетеней партия премьер-министра набрала 49,81% (727 160 голосов). В честь победы Пашинян опубликовал видео под песню группы Queen «We Are the Champions».

Спустя месяц после выборов армянский премьер прибыл с визитом в Россию. Свою поездку в Екатеринбург он проиллюстрировал песней Валерия Меладзе «Красиво».

При этом в последние месяцы напряженность в отношениях Москвы и Еревана усилилась на фоне споров о российских ограничениях, ЕАЭС и возможном сближении Армении с Евросоюзом. Также Москва ранее заявила о нарушении демократических процедур на парламентских выборах в Армении в июне.

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