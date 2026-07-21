Лукашенко ужесточил контроль и ускорил справки по выезду из Беларуси

Для обычных граждан изменения означают упрощение доступа к собственным данным. Теперь получить справку о наличии или отсутствии запрета на выезд можно в любом миграционном подразделении. При этом срок ожидания документа сокращён до 1 рабочего дня — вместо прежних более длительных процедур.