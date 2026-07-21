Лукашенко ужесточил контроль и ускорил справки по выезду из Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил новый нормативный акт, который регулирует порядок ведения учёта граждан с временными запретами на пересечение границы. Документ был подписан 20 июля.
Основная цель нововведений — модернизация системы сбора и хранения персональных данных о лицах, которые не могут покинуть страну. В частности, указ расширяет функциональные возможности обмена информацией между различными госорганами и ужесточает требования к защите хранящихся сведений.
Для обычных граждан изменения означают упрощение доступа к собственным данным. Теперь получить справку о наличии или отсутствии запрета на выезд можно в любом миграционном подразделении. При этом срок ожидания документа сокращён до 1 рабочего дня — вместо прежних более длительных процедур.
В пресс-службе главы государства уточнили, что все технические корректировки направлены на повышение эффективности работы и безопасность базы. Подробности о критериях, по которым граждане попадают под ограничения, в тексте указа не раскрываются.
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