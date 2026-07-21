Трамп заявил о стремлении Ирана к новой встрече с США

«Вы не знаете, о чем идет диалог за кулисами, что они (власти Ирана.— “Ъ”) отчаянно хотят встретиться, чтобы попробовать положить этому конец. Потому что их уничтожают», — сказал господин Трамп во время встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).