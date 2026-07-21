Трамп заявил о стремлении Ирана к новой встрече с США

Власти Ирана хотят провести новую встречу с США, чтобы попытаться прекратить боевые действия, заявил американский президент Дональд Трамп. Вашингтон не заинтересован в переговорах, пока Тегеран «не готов должным образом», добавил он.
«Вы не знаете, о чем идет диалог за кулисами, что они (власти Ирана.— “Ъ”) отчаянно хотят встретиться, чтобы попробовать положить этому конец. Потому что их уничтожают», — сказал господин Трамп во время встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).
Дональд Трамп добавил, что США пока не планируют прекращать удары по Ирану. По его словам, среди возможных целей вооруженных сил США — гора Кирка (Пикакс), под которой Иран может обогащать остатки урана.