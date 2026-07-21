Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о стремлении Ирана к новой встрече с США

Власти Ирана хотят провести новую встречу с США, чтобы попытаться прекратить боевые действия, заявил американский президент Дональд Трамп. Вашингтон не заинтересован в переговорах, пока Тегеран «не готов должным образом», добавил он.

Источник: Коммерсантъ

Власти Ирана хотят провести новую встречу с США, чтобы попытаться прекратить боевые действия, заявил американский президент Дональд Трамп. Вашингтон не заинтересован в переговорах, пока Тегеран «не готов должным образом», добавил он.

«Вы не знаете, о чем идет диалог за кулисами, что они (власти Ирана.— “Ъ”) отчаянно хотят встретиться, чтобы попробовать положить этому конец. Потому что их уничтожают», — сказал господин Трамп во время встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Дональд Трамп добавил, что США пока не планируют прекращать удары по Ирану. По его словам, среди возможных целей вооруженных сил США — гора Кирка (Пикакс), под которой Иран может обогащать остатки урана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше