Хегсет: США нанесут удары по Ирану в десять раз сильнее

Как сообщается, в ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Несмотря на это, с 8 июля американские военные провели несколько серий атак на Иран. В Центральном командовании ВС США заявили, что эти действия якобы стали ответом на действия Ирана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.