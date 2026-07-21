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Хегсет: США нанесут удары по Ирану в десять раз сильнее

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские военные будут наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждую атаку, направленную против коммерческого судна.

Источник: Reuters

«Если они будут открывать огонь по коммерческому судоходству, то мы ударим по ним в десять раз сильнее», — сказал Хегсет журналистам.

По утверждению главы Пентагона, президент США Дональд Трамп располагает всеми необходимыми вариантами действий в отношении Ирана.

Как сообщается, в ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Несмотря на это, с 8 июля американские военные провели несколько серий атак на Иран. В Центральном командовании ВС США заявили, что эти действия якобы стали ответом на действия Ирана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.

В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что режим прекращения огня более не действует.

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