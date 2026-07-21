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Wildberries сообщил о полной ликвидации пожара на складе в Электростали

Пожар, вспыхнувший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью потушили.

Источник: РБК

Пожар, вспыхнувший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью потушили. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries в телеграм-канале со ссылкой на управление МЧС в Подмосковье.

«По оперативной информации Главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что команда начинает комплексную оценку последствий состояния инфраструктуры объекта.

В ночь на 18 июля дроны атаковали Московскую область, в том числе логистический центр Wildberries в Электростали, ранения получили 24 человека. Всего при ударах по Подмосковью пострадал 61 человек.

Следственный комитет после ударов возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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