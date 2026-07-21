Wildberries сообщил о полной ликвидации пожара на складе в Электростали

Пожар, вспыхнувший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью потушили. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries в телеграм-канале со ссылкой на управление МЧС в Подмосковье.
«По оперативной информации Главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что команда начинает комплексную оценку последствий состояния инфраструктуры объекта.
В ночь на 18 июля дроны атаковали Московскую область, в том числе логистический центр Wildberries в Электростали, ранения получили 24 человека. Всего при ударах по Подмосковью пострадал 61 человек.
Следственный комитет после ударов возбудил уголовное дело о террористическом акте.
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