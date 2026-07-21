Лукашенко назначил нового начальника тыла белорусских ВС

МИНСК, 21 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые изменения в руководстве белорусских Вооруженных сил, назначив генерал-майора Александра Мосолова начальником тыла, а генерал-майора Дмитрия Битного — начальником главного управления боевой подготовки ВС республики, сообщает агентство Белта.
«Генерал-майор Александр Мосолов назначен заместителем министра обороны по тылу — начальником тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь. Прежде он занимал пост первого заместителя начальника тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь — начальника штаба тыла», — говорится в публикации.
Отмечается, что генерал-майор Андрей Бурдыко освобожден от должности начальника тыла и уволен с военной службы в запас.
«Начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь назначен генерал-майор Дмитрий Битный. Он освобожден от должности заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь», — добавляется в сообщении.
Также от должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования освобожден генерал-майор Александр Бас, он уволен с военной службы в запас по возрасту.