Минтранс объяснил запрет на стоянку судов в незащищенных ПВО местах

Запрет на стоянку судов на подходах к морским портам Азов и Кавказ в местах, не защищенных средствами ПВО, связан с обеспечением безопасности судоходства и сохранением жизни членов экипажей. Об этом сообщили РБК в Минтрансе.
Кроме того, запрещается движение судов с неисправными средствами связи, конкретизируются сведения о подходах к морским портам.
«Реализация данных мер направлена на решение сразу нескольких задач: оптимизацию трафика гражданских судов, сокращение времени их обслуживания в портах Азовского бассейна, а также защиту морской инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и сохранение жизни членов экипажей» — сообщили в пресс-службе.
Приказ Минтранса был опубликован 21 июля на официальном портале правовой информации. Документы вносят изменения в обязательные постановления в морских портах Азов и Кавказ, утвержденные приказом Минтранса от 13 декабря 2012 года (для порта Азов) и от 23 марта 2018 года (для порта Кавказ). Приказы вступают в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Минтранс до этого сообщал, что предпринимает необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками ВСУ на гражданский флот в Азовском море. Отмечалось, что «в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки» массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».