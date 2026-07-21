Минтранс объяснил запрет на стоянку судов в незащищенных ПВО местах

Приказ Минтранса был опубликован 21 июля на официальном портале правовой информации. Документы вносят изменения в обязательные постановления в морских портах Азов и Кавказ, утвержденные приказом Минтранса от 13 декабря 2012 года (для порта Азов) и от 23 марта 2018 года (для порта Кавказ). Приказы вступают в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.