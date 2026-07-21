Китайский ПВО-комплекс FK-2000 замечен в Бахрейне после атак Ирана

Как отмечает издание, эти комплексы уже применялись в реальных боевых условиях в Судане, где им удалось сбить множество дронов и даже один транспортный Ил-76. Вместе с тем FK-2000 не способны эффективно бороться с баллистическими ракетами — это ограничение подчёркивают авторы публикации.