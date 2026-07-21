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Китайский ПВО-комплекс FK-2000 замечен в Бахрейне после атак Ирана

На территорию Бахрейна доставлена как минимум одна зенитная система средней дальности китайского производства FK-2000. Её развернули вооружённые силы Объединённых Арабских Эмиратов, сообщил портал Military Watch Magazine.

На территорию Бахрейна доставлена как минимум одна зенитная система средней дальности китайского производства FK-2000. Её развернули вооружённые силы Объединённых Арабских Эмиратов, сообщил портал Military Watch Magazine.

Причиной передачи стало то, что островное королевство подверглось массированным ракетно-дроновым атакам со стороны Ирана. Интересно, что ранее эти комплексы, как полагали, предназначались для оснащения суданских сил быстрого реагирования.

Сама установка FK-2000 впервые была публично показана на авиасалоне в Чжухае ещё в 2021 году. Её основное назначение — прикрытие войсковых группировок и важных объектов от самолётов, вертолётов, крылатых ракет, высокоточных боеприпасов и беспилотников.

По своим характеристикам система сопоставима с российским «Панцирем-С»: она также включает ракетное вооружение, скорострельную пушку, радиолокационную станцию и оптико-электронные датчики, смонтированные на одном колёсном шасси.

Как отмечает издание, эти комплексы уже применялись в реальных боевых условиях в Судане, где им удалось сбить множество дронов и даже один транспортный Ил-76. Вместе с тем FK-2000 не способны эффективно бороться с баллистическими ракетами — это ограничение подчёркивают авторы публикации.

Иран сообщил об атаке на дата-центр Amazon в Бахрейне.

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