Пашинян показал бьющуюся о стекло птицу и призвал Армению сменить путь

Напомним, в марте прошлого года парламент Армении принял, а в апреле президент подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Документ не означает автоматического вступления страны в ЕС и не является официальной заявкой на членство, однако закрепляет курс Еревана на европейскую интеграцию. При этом власти Армении неоднократно заявляли, что окончательное решение о вступлении должно быть принято на референдуме.