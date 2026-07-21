Парламент Молдовы одобрил программу правительства во главе с Василе Тофаном

Правительственная программа, которую представил господин Тофан, называется «Европейская экономика, эффективное государство». Он выделил пять приоритетов, главный из которых — вступление в Евросоюз. Василе Тофан намерен завершить переговоры о евроинтеграции страны уже к 2028 году. Для этого новое правительство будет стремиться открыть все шесть переговорных кластеров уже в этом году.