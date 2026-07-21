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Парламент Молдовы одобрил программу правительства во главе с Василе Тофаном

Молдавский парламент выразил вотум доверия новому кабинету министров во главе с финансистом Василе Тофаном. Его поддержали 52 депутата от «Партии действия и солидарности» и два — от фракции «Альтернатива». Оппозиционные партии воздержались либо проголосовали против.

Молдавский парламент выразил вотум доверия новому кабинету министров во главе с финансистом Василе Тофаном. Его поддержали 52 депутата от «Партии действия и солидарности» и два — от фракции «Альтернатива». Оппозиционные партии воздержались либо проголосовали против.

Пост вице-премьера по европейской интеграции займет Кристина Герасимова, министра иностранных дел — Михай Попшой, министра экономического развития и цифровизации — Евгений Осмокеску, министра инфраструктуры и регионального развития — Владимир Боля, реинтеграции — Валериу Киверь. Министром обороны по-прежнему будет Анатолий Носатый.

Правительственная программа, которую представил господин Тофан, называется «Европейская экономика, эффективное государство». Он выделил пять приоритетов, главный из которых — вступление в Евросоюз. Василе Тофан намерен завершить переговоры о евроинтеграции страны уже к 2028 году. Для этого новое правительство будет стремиться открыть все шесть переговорных кластеров уже в этом году.

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