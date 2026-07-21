Трамп: Иран отчаянно хочет переговоров, но у США нет интереса

Июльское обострение между США и Ираном стало продолжением конфликта, начавшегося в конце февраля 2026 года после совместных ударов Америки и Израиля по иранским военным и ядерным объектам. В июле Штаты нанесли новые удары по целям в Иране, объяснив их ответом на атаки на судоходство и американские интересы в Ормузском проливе, а Тегеран расширил ответные удары, в том числе по объектам и базам США в странах Персидского залива. Эскалация сопровождалась угрозами перекрытия Ормузского пролива, ростом цен на нефть и призывами международного сообщества к возобновлению диалога.