Stern: обвиняемый ФРГ в подрыве «Северных потоков» признался в работе на СБУ

В обвинительном заключении идет речь о прослушанном телефонном разговоре Сергея Кузнецова с женой. В тот момент он находился под стражей в Италии. В разговоре мужчина упомянул, что чувствует себя брошенным своей страной, и сказал, что хочет поговорить с командиром по имени Роман.