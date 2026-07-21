МИД: Россия вступила в тяжбу Литвы и Белоруссии в суде ООН как третья сторона

В ведомстве пояснили, что декларация была подана 20 июля и уже опубликована на сайте судебной инстанции. Дело, инициированное Вильнюсом против Минска в 2025 году, опирается на Протокол против незаконного ввоза мигрантов, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия идёт на такой шаг впервые за всю историю своего участия в международных судебных процессах.