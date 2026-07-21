Россия подала заявку на участие в процессе Литвы и Белоруссии в суде ООН

Международный суд ООН является главным судебным органом всемирной организации. Он был учрежден Уставом ООН и начал свою работу в 1946 году во Дворце мира в Гааге (Нидерланды). Инициировать разбирательства в этом суде могут только государства. От Международного уголовного суда (МУС) и специальных международных уголовных трибуналов Международный суд ООН отличает отсутствие юрисдикции для рассмотрения дел лиц, обвиняемых в военных преступлениях или преступлениях против человечности. Поскольку он не является уголовным судом, в нем нет прокурора, имеющего право возбуждать дела.