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Россия подала заявку на участие в процессе Литвы и Белоруссии в суде ООН

Это первый случай, когда Россия заявляет о вступлении в международное судебное разбирательство в качестве третьей стороны, уточнили в МИД. Разбирательство было инициировано Литвой против Белоруссии из-за «ввоза мигрантов».

Источник: РБК

Россия заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в разбирательство Литвы и Белоруссии в Международном суде ООН. Декларация об этом подана в Суд, сообщает пресс-служба МИДа.

Иск подало правительство Литвы в прошлом мае, обвинив Белоруссию в организации «масштабного ввоза мигрантов» в 2021-м.

«Россия впервые заявляет о вступлении в международное судебное разбирательство в качестве третьей стороны. Это обусловлено добросовестным намерением сохранить устойчивое корректное толкование задействованных международных договоров, избежать неоправданно расширительной интерпретации, подрывающей их эффективность, и тем самым укрепить их правовой режим. Убеждены, что это в интересах всей системы международного правосудия», — сказано в сообщении.

В МИДе объяснили, что участие России призвано содействовать правильному и добросовестному толкованию конвенции и протокола в соответствии с их положениями и нормами общего международного права. Там подчеркнули, что попытки исказить содержание международных договоров в целях осуществления «юридической войны» против геополитических оппонентов подрывают основы международного права и приводят к политизации органов международного правосудия.

Поданная Россией декларация опубликована на сайте Международного суда ООН.

Международный суд ООН является главным судебным органом всемирной организации. Он был учрежден Уставом ООН и начал свою работу в 1946 году во Дворце мира в Гааге (Нидерланды). Инициировать разбирательства в этом суде могут только государства. От Международного уголовного суда (МУС) и специальных международных уголовных трибуналов Международный суд ООН отличает отсутствие юрисдикции для рассмотрения дел лиц, обвиняемых в военных преступлениях или преступлениях против человечности. Поскольку он не является уголовным судом, в нем нет прокурора, имеющего право возбуждать дела.

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