Кто вошел в новое британское правительство и что будет в его фокусе

Хили был министром обороны в кабинете Стармера — этот пост он занимал с 5 июля 2024 года до 11 июня 2026-го, покинул его за 11 дней до того, как в отставку ушел сам Стармер. Причина — разногласия с премьером относительно расходов на оборону: Хили настаивал, что нужно быстрее и активнее наращивать вложения в военную сферу: по его мнению, к 2030 году Британия должна вкладывать в оборону 3% ВВП. В своем письме об отставке он написал, что кабинет доработал План инвестиций в оборону (Defence Investment Plan — DIP) еще в январе 2026 года, но Стармер «был не в состоянии, а казначейство не хотело» выделить средства на защиту страны.