Кто вошел в новое британское правительство и что будет в его фокусе

Вечером 20 июля лидер Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм, который получил от короля Карла III мандат премьер-министра, объявил состав своего правительства. Часть министров входили в кабинет Кира Стармера — некоторые из них сохранили свои места, некоторые получили новые позиции.
Кто занял ключевые посты в правительстве Бернэма.
В политическое ядро правительства Бернэма вошли следующие люди.
Канцлер казначейства — Джон Хили. Отвечает за бюджет, налоговую политику, государственные расходы, экономическую политику и вопросы, связанные с международными финансами; фактически канцлер казначейства — это второй человек в правительстве.
Хили был министром обороны в кабинете Стармера — этот пост он занимал с 5 июля 2024 года до 11 июня 2026-го, покинул его за 11 дней до того, как в отставку ушел сам Стармер. Причина — разногласия с премьером относительно расходов на оборону: Хили настаивал, что нужно быстрее и активнее наращивать вложения в военную сферу: по его мнению, к 2030 году Британия должна вкладывать в оборону 3% ВВП. В своем письме об отставке он написал, что кабинет доработал План инвестиций в оборону (Defence Investment Plan — DIP) еще в январе 2026 года, но Стармер «был не в состоянии, а казначейство не хотело» выделить средства на защиту страны.
Назначение Хили канцлером казначейства оказалось неожиданным — как полагает The Times, Бернэм сделал это, чтобы успокоить рынки. По оценке издания, возглавляя ведомство, с которым до этого у него был конфликт, Хили будет должен закрыть в оборонном бюджете дыру в размере 4,7 млрд фунтов.
Министр иностранных дел — Эд Милибэнд. Это опытный политик, который занимал различные позиции в правительстве с середины 2000-х годов, когда лейбористы были у власти: в разные годы он был министром кабинета, министром по вопросам энергетики и изменения климата, в правительстве Стармера — министром энергетической безопасности и достижения углеродной нейтральности; с 2010 по 2015 годы, когда у власти находились консерваторы, был лидером Лейбористской партии.
Старший брат Милибэнда Дэвид с 2007 по 2010 годы возглавлял Форин-офис в правительстве Гордона Брауна. Широкую огласку получил его диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым: по сообщению Daily Mail и других британских СМИ, в 2008 году в телефонном разговоре, состоявшемся во время августовской войны в Грузии, Милибэнд сказал, что Евросоюзу следует пересмотреть отношения с Россией «после ее агрессии», на что Лавров будто бы отреагировал матерной репликой. В 2015 году российский министр этот эпизод подтвердил. «Не читай мне лекции», — я ему говорил, но ядреное словцо я употребил не от себя в его адрес", — рассказал Лавров.
Министр обороны — Уэс Стритинг. В правительстве Стармера он до мая 2026 года занимал пост министра здравоохранения. После поражения лейбористов на местных выборах Стритинг покинул кабинет, заявив о планах баллотироваться на пост лидера Лейбористской партии. 22 июня, в день отставки Стармера, он свою кандидатуру отозвал, заявив, что поддержит Бернэма. В своем письме, опубликованном в соцсети X, Стритинг выразил уверенность, что его идеи смогут быть реализованы правительством Бернэма.
Министр внутренних дел — Шабана Махмуд. Она сохранила свою должность (возглавляет МВД с сентября 2025 года, до этого занимала пост министра юстиции и лорда-канцлера). Махмуд выступает за ужесточение миграционной политики (сокращение нелегальной миграции, борьба с перевозчиками нелегалов через Ла-Манш и реформа системы предоставления убежища). Бернэм, обозначая контуры своей будущей политики, дал понять, что такой подход разделяет.
Министр здравоохранения — Иветт Купер. Еще один видный деятель Лейбористской партии, которая занимала ряд значимых постов в прежних правительствах. При Брауне была младшим министром жилищного строительства и планирования, главным секретарем Министерства финансов, министром труда и пенсий; в правительстве Стармера чуть больше года возглавляла МВД, а потом стала министром иностранных дел.
Министр бизнеса, инноваций, науки и торговли — Джонатан Рейнольдс; в 2024—2025 годах занимал этот пост в кабинете Стармера.
Министр жилищного строительства, общин и местного самоуправления — Анджела Рейнер, которая также в 2024—2025 годах занимала этот пост в правительстве Стармера.
Министр по вопросам энергетики и изменения климата — Миатта Фанбуле, депутат Палаты общин с 2024 года.
Министр юстиции и лорд-канцлер — Алекс Норрис, в период премьерства Стармера был младшим министром по вопросам охраны границ, безопасности и предоставления убежища.
Первый государственный секретарь и канцлер герцогства Ланкастерского, который координирует работу правительства, — Луиза Хэй; считается одним из ближайших соратниц Бернэма.
Какими будут приоритеты нового британского правительства.
Распределение министерских портфелей в новом кабинете вызывает вопросы, отмечает эксперт по британской политике, автор телеграм-канала Westminster Василий Егоров, — в первую очередь это касается Джона Хили. «Политик выиграл битву за увеличение оборонного бюджета, которую он вел последние годы. Теперь он сам волен распоряжаться бюджетом, — пишет эксперт. — Проблема лишь в том, что для повышения расходов на оборону придется неизбежно занимать, выпускать военные бонды и урезать другие статьи расходов. Не очень понятно, как это стыкуется с обещанием нового лидера страны, наоборот, больше тратить».
Назначение Эда Милибэнда вписывается в курс на большую поддержку Палестины, продолжает Егоров; однако эта фигура может не понравиться администрации Дональда Трампа, которую Милибэнд многие годы критиковал. Наиболее странным эксперт считает назначение министра обороны. «Очевидно, что это некая плата за то, что Стритинг не стал выставлять свою кандидатуру на выборах нового лидера партии», — полагает он. — Стоит отметить и почти поголовную зачистку сторонников Стармера в кабинете. Они возвращаются в Палату общин в качестве рядовых депутатов. Легко предположить, что они еще станут головной болью для нового премьер-министра".
Вскоре после того, как стал известен состав кабинета, прошло и его первое заседание. На нем Бернэм сказал, что приоритет — это изучить «все возможные способы», как можно помочь семьям, испытывающим трудности из-за высоких расходов. «Нам нужно быть правительством, ориентированным на снижение инфляции, и искать все возможные способы сделать это», — заявил он (цитаты — по The Guardian).
Днем ранее, вступая в должность премьера, Бернэм сказал, что хочет дать людям передышку и что объявит о своих первых шагах в ближайшие дни. 21 июля он анонсировал снижение НДС на электроэнергию для домохозяйств. Налог будет снижен с 5% до нуля, решение вступит в силу с 1 октября; этот шаг, по словам Бернэма, позволит каждому домохозяйству экономить до 45 фунтов в год. Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, кабинет намерен отменить программу цифровых удостоверений личности, на которую в течение следующих трех лет должны были быть потрачены 1,8 млрд фунтов.
Бернэм также пообещал, что правительство всегда будет отчитываться, откуда берутся деньги на его инициативы. «Но мы всегда будем показывать, как мы будем это финансировать, какие приоритеты мы пересматриваем. Это будет тема, к которой мы всегда будем возвращаться», — пообещал он.
Таким образом, приоритет нового кабинета — социально-экономические вопросы. Главы оборонного и внешнеполитического ведомств также успели обозначить свои намерения. Стритинг пообещал, что приверженность правительства обороне «в ближайшие месяцы станет еще более очевидной» — в планах Лондона придерживаться своих обязательств перед НАТО, нарастив к 2035 году оборонные расходы до 3,5% ВВП. А Милибэнд сказал, что намерен «углублять и укреплять стратегическое партнерство с Евросоюзом», «подпитывать сильный, устойчивый и жизненно необходимый союз с США», а также выполнять обязательства перед многосторонними институтами, от НАТО до ООН, и работать с глобальными партнерами, особенно со странами глобального Юга. Первый телефонный разговор в новом качестве Милибэнд провел с главой МИД Украины Андреем Сибигой. «Я подчеркнул твердую и решительную приверженность Великобритании народу Украины», — написал он в соцсети X.
Таким образом, общий внешнеполитический курс королевства остается прежним. В Кремле считают, что смена правительства отношения Великобритании и России не улучшит. «Нет, таких надежд мы не лелеем, таких надежд у нас нет», — сказал 21 июля журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.