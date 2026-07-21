Times: экс-глава минобороны Украины Федоров может готовиться к выборам

При этом, как писала Financial Times (FT) со ссылкой на источники, Зеленский предложил экс-министру после увольнения несколько альтернативных должностей. Среди них, по информации «РБК-Украина», был пост советника украинского лидера, от которого Федоров отказался. Кроме того, экс-глава минобороны отверг и должность в СНБО, где ему предлагалось заняться инновациями в сфере обороны и военной реформой.