Россия подала заявку на присоединение к спору Литвы и Белоруссии в суде ООН

Власти Литвы, Латвии и Польши заявляли, что Белоруссия начала отправлять нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в страны Балтии в 2021 году. С того момента Литва, Латвия и Польша запретили въезд более 200 тыс. мигрантов из Белоруссии, сообщала литовская служба охраны госграницы. Белоруссия обвинения отрицала.