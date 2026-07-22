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Свердловская область готовится к выборам

Избирком Свердловской области и Общественная палата подписали соглашение.

Источник: Избирком Свердловской области

Общественная палата и Избирком Свердловской области подписали соглашение о подготовке к выборам.

В Свердловской области началась подготовка к выборам. Общественная палата Свердловской области договорилась о взаимодействии со свердловским Избиркомом.

Планируется заключить соглашения с городскими общественными палатами, представителями партий, профсоюзов и других организаций.

— Суть подписания — сотрудничество в сложном и важном процессе. Подготовка наблюдателей, общественный контроль за ходом голосования. Это визуальное наблюдение, а также создание центра видеонаблюдения, — объяснил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Свердловчанам предстоит избирать депутатов Государственной думы, ЗакСо Свердловской области, а также местных дум. Выборы будут длиться с 18 по 20 сентября.

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